Calciomercato Roma: Torino, Spezia e Cremonese vogliono Shomurodov in prestito. Ipotesi offerta del Lille a titolo definitivo

Eldor Shomurodov è tra i calciatori della Roma in uscita e potrebbe provare una nuova avventura già a gennaio. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, il centravanti uzbeko interessa a Torino, Spezia e Cremonese, ma sono tutte disposte a prenderlo solamente in prestito. I granata hanno già incontrato la dirigenza giallorossa, ma non hanno trovato l'accordo. Nelle ultime ore si è fatta sotto la Cremonese, mentre lo Spezia si è limitato a un sondaggio. La Roma però vuole cedere il calciatore a titolo definitivo per rientrare nei paletti imposti dalla UEFA e la soluzione potrebbe arrivare dall'estero: Shomurodov è nel mirino del Lille di Fonseca, che potrebbe soddisfare la richiesta dei capitolini, ma probabilmente a cifre inferiori.

