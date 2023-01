Il general manager della Roma Tiago Pinto ha incontrato in serata il Monza per parlare di Rick Karsdorp. Il portoghese si è recato a Milano anche per avere un contatto per i brianzoli, oltre al summit avuto con il Torino per la possibile cessione di Eldor Shomurodov. La società di Silvio Berlusconi aveva sondato il terreno per l'ex Feyenoord qualche giorno fa, senza però trovare l'accordo economico con il calciatore. Ma il meeting di oggi ha riacceso la trattativa.

(sportitalia.com)

