Chris Smalling non ha accettato la proposta di rinnovo della Roma da 2-4-2,5 milioni a stagione, con bonus aggiuntivi. Lo scrive sul proprio sito l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il quale aggiunge che le parti si riaggiorneranno, ma per ora i margini sono ristretti. Sul difensore inglese, però, al momento non c'è l'Inter, che non ha mosso concreti per ingaggiarlo a parametro zero.

(alfredopedulla.com)

