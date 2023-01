Con Milan Skriniar in scadenza e sempre più lontano, l'Inter pensa al futuro. Come scrive il sito dedicato al mercato, accanto ai nomi di Shuurs e Scalvini, si fa sempre più insistente quello di Chris Smalling. L'inglese, in scadenza a giugno con la Roma, è l'opzione più economica per i nerazzurri. Il difensore è lontano dal rinnovare con i giallorossi ma preferirebbe un ritorno in Premier League. L'Inter dovrà lavorare d'anticipo e provare fin da subito a convincerlo.

(calciomercato.com)

