Calciomercato Roma: si raffredda la trattativa per Ziyech, i giallorossi possono prenderlo solo a titolo definitivo

Il nome di Hakim Ziyech resta il più caldo nel caso in cui la Roma dovesse essere costretta a sostituire Nicolò Zaniolo. Il giornalista Gianluca Di Marzio, però, spiega sul proprio sito che, nel caso in cui i giallorossi decidessero di affondare per il marocchino, dovrebbero prenderlo a titolo definitivo, poiché il Chelsea non può cederlo in prestito, avendo esaurito gli 8 slot di prestiti previsti dal regolamento. La richiesta dei Blues si aggira intorno ai 20 milioni, ma potrebbe scendere. La questione legata alla formula, però, ha raffreddato la trattativa.

(gianlucadimarzio.com)

