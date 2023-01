Calciomercato Roma: si raffredda la pista Viña per il Betis

Sembrava ben avviata la trattativa per il passaggio di Matias Viña al Real Betis, ma come scrive su twitter il giornalista Daniele Trecca la pista si è raffreddata nelle ultime ore. Il club spagnolo, infatti, avrebbe virato su Abner, terzino classe 2000 dell'Atletico Paranaense, per il quale sono pronti 10 milioni. Piccolo retroscena di mercato: Viña fu preferito proprio ad Abner, proposto alla Roma la scorsa estate.

Il #Betis fa sul serio per #Abner, accostato anche all'#Inter in passato. La richiesta iniziale dell'#AthleticoParanaense è fissata in 12 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, gli andalusi sperano di chiudere a 10. Si raffredda la pista #Vina @calciomercatoit — daniele trecca (@danieletrecca) January 12, 2023