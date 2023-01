Calciomercato Roma, si complica la cessione di Viña al Bournemouth: il terzino non del tutto convinto della destinazione

Dopo Nicolò Zaniolo, anche Matias Vina potrebbe declinare l'offerta degli inglesi del Bournemouth. Come scrive su twitter il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, la trattativa è in salita. Il terzino uruguaiano, infatti, non sarebbe del tutto convinto della destinazione. Le parti sono comunque al lavoro per tentare di sbloccare l'operazione.





Qualche complicazione per la chiusura dell’affare Matias Vina tra #Roma e #Bournemouth. L’Uruguayano non è del tutto convinto della destinazione. Le parti restano al lavoro per risolvere #AFCB — Gianluigi Longari (@Glongari) January 29, 2023