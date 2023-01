Calciomercato Roma, Shomurodov non partirà per Napoli: oggi le visite mediche con lo Spezia

In questa sessione di calciomercato Eldor Shomurodov lascia la Roma per trasferirsi allo Spezia. L'accordo tra i club è stato definitivo e il giocatore arriverà alla corte di Gotti in prestito secco oneroso per 1,5 milioni di euro. L'attaccante uzbeko oggi svolgerà le visite mediche con il club ligure e non partirà con la squadra per Napoli, dove domani sera allo Stadio Maradona la Roma affronterà la squadra di Spalletti. Lo riporta il giornalista de "Il Tempo" Filippo Biafora.





