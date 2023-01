Calciomercato Roma: se partisse Zaniolo la trattativa per Frattesi si riaprirebbe già a gennaio

La possibile cessione di Nicolò Zaniolo rimette in ballo il ritorno a Roma di Davide Frattesi già a gennaio. Secondo quanto riportato dal sito specializzato in calciomercato, infatti, se i giallorossi dovessero incassare almeno 30 milioni dalla cessione del classe '99, la trattativa si riaprirebbe subito. Per lasciarlo andare il Sassuolo continua a chiedere almeno la stessa cifra. Ma la Roma può contare su un 30% di “sconto” e sul possibile inserimento di uno tra Edoardo Bove e Cristian Volpato. Un incastro non semplice da raggiungere nel giro di dieci giorni. Tuttavia se dovesse partire Zaniolo sarebbe difficile poi tenere a bada José Mourinho senza almeno un acquisto. Per questo il piano di riserva porta a Houssem Aouar, che potrebbe arrivare anche con la cessione di uno tra Rick Karsdorp ed Eldor Shomurodov. Il francese è già in parola con la Roma, ma per liberarlo con 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto servono circa 7 milioni.

(calciomercato.com)

