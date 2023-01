La Roma non molla Houssem Aouar. Secondo quanto rivelato dal sito che si occupa di calciomercato, la società giallorossa ha ripreso nei giorni scorsi i contatti per il centrocampista francese. Il calciatore, attualmente di proprietà del Lione, ha il contratto in scadenza a giugno, ma potrebbe partire già a gennaio in caso di pagamento di una determinata somma. Su di lui c'è anche il Milan, che però si sta muovendo solamente per averlo in estate.

(calciomercato.com)

