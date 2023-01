Calciomercato Roma, rinnovo Smalling: proposta di un biennale a cifre inferiori di quelle attuali. Il club non rilancia

Tra i punti fermi della Roma c'è Chris Smalling, in scadenza di contratto a giugno 2023. Il suo agente è stato al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per trattare con la società giallorossa il prolungamento del difensore inglese: secondo quanto fa sapere il sito dell'esperto di calciomercato, la Roma ha presentato una proposta di due anni abbassando le cifre nel nuovo accordo rispetto a quello attuale - circa 3,8 milioni di euro - ma con bonus importanti legati soprattutto alle presenze. L'agente del giocatore, però, ha chiesto un biennale ma a cifre più alte o un triennale. Al momento la Roma non rilancia.

L'intenzione di Smalling è restare in Italia, perché a Roma si trova bene. Inoltre, nel suo contratto esiste una clausola unilaterale di rinnovo, esercitabile fino al 31 maggio, ovvero un'altra stagione di contratto alle stesse cifre di quelle attuali.

(gianlucadimarzio.com)

