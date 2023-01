Calciomercato Roma: per Zaniolo il West Ham offre un prestito con obbligo a condizioni particolari, no dei giallorossi

Offerta del West Ham per Nicolò Zaniolo. La società inglese ha proposto alla Roma un prestito gratuito con obbligo di riscatto, a 30 milioni di euro più bonus, al 31 dicembre 2023. Tutto a patto che, nella prossima stagione di Premier League, da agosto a dicembre, in campionato arrivino almeno 30 punti. Altrimenti, il primo gennaio 2024, il classe '99 tornerebbe a Roma. Un'offerta che viene considerata non adeguata dalla società giallorossa, che deve mettere a bilancio la cessione del numero 22 entro il 30 giugno.

Intanto Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, è a Londra e per parlare con il Tottenham e provare trovare una soluzione che accontenti tutti, in primis il giocatore che ha indicato negli Spurs la destinazione preferita rispetto al West Ham.

