Calciomercato Roma: piace Bayindir per la porta. Occhi anche su Vicario e Carnesecchi

La Roma sta seguendo tre portieri per sostituire Rui Patricio, che il prossimo anno dovrebbe ricoprire il ruolo di "chioccia" oppure essere ceduto in caso di addio di Mourinho. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, gli obiettivi sarebbero Guglielmo Vicario dell'Empoli, Marco Carnesecchi dell'Atalanta (attualmente alla Cremonese) e Altay Bayindir del Fenerbahce. Quest'ultimo ha il contratto in scadenza a giugno e, nonostante il club turco stia cercando di convincerlo a firmare il rinnovo, il classe '98 si sente pronto per un'esperienza nei top 5 campionati europei. Su di lui ci sono anche l'Inter, dove però farebbe il secondo, la Fiorentina e numerosi club inglesi, francesi e tedeschi.

(calciomercato.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE