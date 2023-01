Calciomercato Roma: non è esclusa la cessione di Zaniolo già a gennaio, Tottenham in prima fila

Già a gennaio potrebbero esserci novità importanti sul fronte mercato per Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riporta il sito dell'esperto di calciomercato, infatti, ci sono stati sondaggi da parte di club di Premier League: Tottenham in prima fila, seguito da West Ham e Nottingham Forest. Zero contatti, al momento, con il Newcastle, ma gli scenari possono cambiare. Juventus e Milan avevano chiesto informazioni, ma per l'estate. La valutazione del cartellino del classe '99 potrebbe essere di 25 milioni più bonus per arrivare forse a 30. Molto dipenderà dalla Roma, molto di più dalla proposta che arriverà.

(alfredopedulla.com)

