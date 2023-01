Nicolò Zaniolo non ha intenzione di prendere in considerazione l'opzione Bournemouth, che ha proposto un ingaggio sotto i 3 milioni di euro a stagione. Il Milan, come noto, si è fermato all'offerta di prestito con obbligo di riscatto solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League, offrendo al classe '99 un ingaggio da 2.3 milioni più bonus. L'entourage del numero 22 giallorosso, inoltre, fa sapere che Zaniolo non si muoverà da Roma a gennaio.

