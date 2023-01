Ruben Providence potrebbe presto tornare in Italia. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato - L'Originale, la Salernitana è interessata all'esterno d'attacco ventunenne di proprietà della Roma. Il classe 2001 si trova attualmente in prestito agli austriaci del TSV Hartberg, dove ha messo a segno una rete in 7 presenze.

(Sky Sport)