Calciomercato Roma: la Cremonese non convince Shomurodov, l'uzbeko aspetta il Torino. Possibili soluzioni anche all'estero

Eldor Shomurodov è ai margini del progetto di José Mourinho, motivo per cui potrebbe lasciare la Roma già a gennaio, soprattutto dopo l'arrivo di Ola Solbakken. Secondo quanto riportato dal giornalista Francesco Guerrieri di calciomercato.com, la Cremonese è interessata al calciatore, il quale però non è convinto della destinazione. L'attaccante ubzeko infatti vuole il Torino ed è disposto ad aspettare, ma non sono da scartare possibili soluzioni all'estero.