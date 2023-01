Rick Karsdorp resta nel mirino del Monza. Come rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito, l'amministratore delegato dei brianzoli, Adriano Galliani, potrebbe decidere di migliorare l'offerta fatta alla Roma durante gli incontri verificatisi nei giorni scorsi. L'olandese è ormai ai margini della rosa giallorossa e non è stato convocato per le ultime sei partite disputate dalla squadra di José Mourinho.

(alfredopedulla.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE