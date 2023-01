Calciomercato Roma, Juric blinda Lukic: "È imprescindibile, farà sei mesi alla grande"

Ivan Juric, allenatore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Hellas Verona, in programma domani alle ore 14:30 e valida per la sedicesima giornata di Serie A. Il tecnico dei granata ha affrontato molti temi, tra cui il futuro di Sasa Lukic, accostato con grande insistenza alla Roma in questa sessione di calciomercato. Queste le sue dichiarazioni.

Come vede Lukic?

"Ha sempre dimostrato voglia, anche troppa e rischiava di perdere il Mondiale. È un ragazzo super affidabile, l'ho trovato con voglia e grinta: per me è imprescindibile, un punto fermo. Non mi aspetto niente, se non che faccia sei mesi alla grande".