Calciomercato Roma: inserimento della Cremonese per Shomurodov. Resta vivo l'interesse del Torino, passo indietro del Lille

Eldor Shomurodov continua a riscuotere interesse in Serie A. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Sky Calciomercato - L'Originale', il Torino insisterà con la Roma nei prossimi giorni per assicurarsi il centravanti uzbeko, ma nelle ultime ore si è inserita anche la Cremonese. Ballardini lo ha già allenato ai tempi del Genoa e la società grigiorossa sarebbe pronta a offrire una cospicua somma di denaro per il prestito. Passo indietro invece del Lille.

(Sky Sport)