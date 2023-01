Nicolò Zaniolo ha un contratto fino al 2024 con la Roma e ad oggi il rinnovo è in stand-by. La società non ha mai incontrato l'agente del calciatore tra settembre e ottobre, ma i prossimi mesi potrebbero rivelarsi fondamentali per capire le reali intenzioni delle parti coinvolte. Inoltre secondo quanto riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, il Newcastle non è interessato a Zaniolo, mentre Juventus e Milan lo hanno sempre seguito con particolare attenzione.

(alfredopedulla.com)

