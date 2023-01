La Roma è in chiusura per Sergej Levak, centrocampista croato classe 2006, che sarà prelevato dall'Osijek. Lo riporta il sito specializzato in calciomercato, che spiega come i giallorossi abbiano portato a termine la trattativa per il diciassettenne, il quale con tutta probabilità alla formazione Under 18 della Roma, allenata da Tugberk Tanrivermis e vittoriosa nel match odierno contro il Lecce.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE