In uscita dalla Roma, dopo la vicenda che l'ha coinvolto nel post Sassuolo-Roma, Rick Karsdorp è alla ricerca di una nuova destinazione in questa finestra invernale di calciomercato. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva, il Southampton continua a chiedere il terzino olandese in prestito. Ma, anche se dovesse cambiare la proposta degli inglesi in una soluzione di acquisto a titolo definitivo, sarebbe difficile risolvere il nodo legato all'ingaggio del giocatore.

(sport.sky.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE