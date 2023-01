Il Sassuolo torna a pensare a Bove negli ultimi giorni del mercato di gennaio. Lo rivela il giornalista Gianluca Di Marzio, che spiega come l'arrivo del centrocampista della Roma sia una possibilità per il club neroverde. Di un trasferimento in Emilia del classe 2002 si era già parlato durante la trattativa che avrebbe dovuto portare Davide Frattesi nella capitale, ma alla fine non se ne era fatto niente.

(gianlucadimarzio.com)

