La Roma ha incontrato in giornata il Perugia per Giacomo Faticanti. Il centrocampista della Primavera giallorossa, in campo oggi nella sfida di Coppa Italia vinta contro il Napoli, è nel mirino degli umbri, che però non sono al momento convinti di prenderlo in prestito secco fino a giugno, formula a cui aveva aperto la Roma.

(alfredopedulla.com)

