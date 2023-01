Il Milan non ha ancora formalizzato un'offerta alla Roma per Nicolò Zaniolo. Come spiegato a Calciomercato - L'Originale dal giornalista Gianluca Di Marzio, per il classe '99 i giallorossi continuano a chiedere un prestito con obbligo di riscatto non condizionato ad almeno 30 milioni di euro. Al momento, inoltre, da Trigoria non filtrano aperture a modalità di trasferimento diverse.

(Sky Sport)