Calciomercato Roma: il club pensa al rinnovo di Dybala fino al 2026 a 6 milioni

Dal suo arrivo in giallorosso Paulo Dybala ha conquistato la Roma e lo dimostra anche l'ultima prestazione del 21, decisivo per la vittoria in campionato contro la Fiorentina con una sua doppietta. Secondo le informazioni del giornalista Nicolò Schira, il club sarebbe pronto a trattare il rinnovo dell'argentino per estendere l'intesa - ora in scadenza nel 2025 - fino al 2026 con un ingaggio da 6 milioni di euro netti all'anno. La Roma, quindi, vorrebbe anche eliminare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro.

#ASRoma are ready to open talks to extend Paulo #Dybala’s contract until 2026 with an increase in salary to €6M net/year. Giallorossi also want to delete the release clause of €20M. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 16, 2023