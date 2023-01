La Roma pensa a Luis Muriel come colpo di mercato last minute. Lo rivela il quotidiano milanese, che spiega come i giallorossi siano alla ricerca di un attaccante che possa sostituire Nicolò Zaniolo, fuori dal progetto tecnico della squadra di José Mourinho. Per questo motivo, il general manager Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi sul colombiano, in uscita dall'Atalanta.

(corriere.it)

