La Roma saluterà Antonio Satriano. L'attaccante classe 2003, autore di 9 reti e 2 assist in 12 presenze nel campionato Primavera, si trasferirà all'Heracles Almelo, club che milita in Eredivisie. Le due società hanno trovato l'accordo e definito tutti i dettagli: la firma ufficiale avverrà nella giornata di mercoledì. A riportarlo il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Sky Calciomercato - L'Originale'.

(Sky Sport)