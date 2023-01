Dopo l'interessamento del Perugia per Giacomo Faticanti in questa sessione invernale di calciomercato, il centrocampista classe 2004 non lascerà la capitale e resterà in giallorosso. Secondo le informazioni del sito dedicato alle trattative, Faticanti domani sarà convocato per la sfida contro Cremonese, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

(tuttomercaroweb.com)

