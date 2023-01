Il classe 2004 della Roma Giacomo Faticanti ha attirato l'interesse del Perugia, alla ricerca di un centrocampista per rinforzare il reparto. Secondo le informazioni del portale dell'esperto di calciomercato, domani andrĂ in scena un incontro per definire l'operazione per Faticanti, attuale capitano della Primavera giallorossa. Nelle ultime ore, inoltre, il Perugia ha superato la concorrenza e conta di chiudere per il giallorosso.

(alfedopedulla.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE