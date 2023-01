Calciomercato Roma, Dionisi: "Non ho timore di perdere Frattesi a gennaio"

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in seguito alla partita contro il Monza, valida per la diciannovesima giornata di Serie A e terminata con il punteggio di 1-1. Tra i vari temi trattati, il tecnico dei neroverdi si è soffermato anche su Davide Frattesi, centrocampista accostato con grande insistenza alla Roma. Queste le sue parole.

Come giudica Frattesi? Teme di perderlo a gennaio?

"Ha fatto molto bene, come tutta la squadra. Ora mi sembra ingeneroso parlare di cessione, non ho timore di perderlo. Io dico di no, poi dovreste chiedere ai dirigenti ma comunico quotidianamente con loro e hanno le idee ben chiare, chi è a Sassuolo rimane a Sassuolo per migliorare la nostra posizione e per arrivare a marzo".