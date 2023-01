Calciomercato Roma: dialoghi col Tottenham per Zaniolo. Milan alla finestra

In questa finestra invernale di calciomercato si torna con insistenza a parlare del futuro di Nicolò Zaniolo, in scadenza nel 2024 con i giallorossi, lontano dalla Roma. Stando alle informazioni dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà, proseguono i dialoghi con il Tottenham per un eventuale trasferimento del numero 22, mentre il Milan osserva l'evoluzione della situazione. Le altre squadre di Premier League interessate sono ora più defilate per Zaniolo.

