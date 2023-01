Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: anche l'Everton su Ziyech

Tra i profili circolati in ottica Roma nelle ultime ore per la sostituzione di Nicolò Zaniolo, oltre a quello di Gerard Deulofeu c'è quello di Hakim Ziyech del Chelsea, per il quale ci sono già stati dei contatti con l'agente. Secondo quanto riportato dal giornalista Sami Mokbel del DailyMail , anche l'Everton è sulle tracce del calciatore.

Chelsea winger Hakim Ziyech is interesting Everton, among other clubs, on an initial loan. More on @MailSport

— Sami Mokbel (@SamiMokbel81_DM) January 22, 2023