Calciomercato Roma, dalla Spagna: Belotti tra le opzioni low cost valutate dal Barcellona per sostituire Depay

Il Barcellona ha praticamente ceduto Memphis Depay all'Atletico Madrid, infatti anche se non è stata ancora comunicata l'ufficialità, il calciatore si è già allenato con i Colchoneros. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, il club blaugrana sarebbe alla ricerca di un nuovo centravanti e potrebbe puntare a una soluzione low cost. Tra i numerosi calciatori presenti nella lista ci sarebbe anche Andrea Belotti. L'attaccante non sta trovando molto spazio nella Roma e inoltre qualora il 'Gallo' fosse ceduto, la società giallorossa potrebbe ottenere una plusvalenza dato che è arrivato questa estate a parametro zero.

(sport.es)

