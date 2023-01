Calciomercato Roma, dalla Francia: il Leeds pronto ad offrire 34 milioni per Zaniolo

Il futuro di Nicolò Zaniolo, che non prenderà parte alla trasferta di La Spezia, sembra sempre più lontano da Roma. Il mercato intorno al classe '99 si muove soprattutto in Premier. Dopo West Ham, Arsenal e Tottenham, dalla Francia rimbalza la notizia di una nuova seria pretendente: il Leeds di Jesse March. Il club inglese è pronto ad offrire 34 milioni per il giocatore. Discorsi in corso tra i club, ma il Leeds vuole battere la concorrenza.

#Leeds se prépare à coiffer la concurrence sur le dossier #Zaniolo… Le club a fait une offre d’environ 34 M€ pour le joueur. Discussion agressive du club anglais. #mercato #ASRoma https://t.co/MZrIsqi2n2 — Seb Ecrivain Foot (@SebEcrivainFoot) January 21, 2023