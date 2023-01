Calciomercato Roma, dalla Francia: Aouar resterà al Lione. C'era un accordo tra i club per il suo trasferimento a zero in giallorosso

Accostato a lungo alla Roma, Houssem Aouar dovrebbe rimanere al Lione fino alla naturale scadenza del suo contratto a giugno e poi decidere il suo futuro. Stando a quanto circola in Francia, in questa sessione di calciomercato Roma e Lione avevano raggiunto un accordo per il trasferimento del centrocampista classe '98 a parametro zero con il 30% della futura rivendita da riconoscere al club francese. Aouar, però, si è preso tempo per decidere, non conoscendo i contorni del progetto giallorosso.

