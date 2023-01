Calciomercato Roma: contatto Monchi-Zaniolo. Smentite da Siviglia

Poco più di 24 ore per cercare di risolvere la situazione relativa a Nicolò Zaniolo e un tentativo sembra averlo fatto Monchi, come riferito dal quotidiano. L'ex ds della Roma, con cui l'attaccante arrivò in giallorosso nell'affare Nainggolan con l'Inter, ora al Siviglia, ha contattato il 22 dopo gli ultimi eventi ma è difficile ipotizzare una trattativa. Il club spagnolo infatti difficilmente può soddisfare le richieste della Roma, ferma sulla valutazione di 35 milioni per un'operazione a titolo definitivo.

(Repubblica)

Come appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, da Siviglia arrivano smentite circa la possibilità di una trattativa per portare Zaniolo in Liga.