Calciomercato Roma: contatti con il Valencia per la cessione a titolo definitivo di Kluivert. Manca l'intesa sullo stipendio del calciatore

La Roma sta trattando con il Valencia per cedere a titolo definitivo Justin Kluivert già a gennaio. L'attaccante esterno ha collezionato 13 presenze in questa stagione e si trova molto bene in Spagna, motivo per cui le parti sono al lavoro per arrivare a una soluzione. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Sky Calciomercato - L'Originale', l'accordo non è ancora stato raggiunto poiché manca l'intesa sullo stipendio che il calciatore percepirebbe al Valencia.

(Sky Sport)