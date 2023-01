Giulio Mengucci, portiere della Roma Under 18, si trasferisce all'Ascoli. Secondo quanto riporta la testata, l'estremo difensore classe 2005 rinforzerà la Primavera dei bianconeri, allenata da Antonino Nosdeo. Mengucci era arrivato alla Roma nel 2018, dopo essere cresciuto nella Nuova Tor Tre Teste, e già nella scorsa stagione era stato spesso convocato in Primavera da Alberto De Rossi.

