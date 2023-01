Calciomercato Roma, Carnevali (ad Sassuolo): "Frattesi piace in Premier League, ma non è in vendita"

GASPORT - Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al quotidiano. Tra i vari temi tratatti, il dirigente neroverde si è soffermato anche sul mercato in uscita e sulla possibile cessione di Davide Frattesi, a lungo corteggiato dalla Roma. Queste le sue parole: "Se pensiamo alle cessioni estive, questa è la politica del Sassuolo: chi ha l’occasione di andare in un grande club, in cambio di una cifra che riteniamo congrua, viene accontentato. Ed è rimpiazzato con giovani di prospettiva, come Alvarez che ha un ottimo potenziale. Berardi e Traorè spero siano i nostri acquisti di gennaio, pian piano stanno ritrovando la condizione. Acquisti a gennaio? Solo se dovesse capitare un’occasione improvvisa, ma tendo a escluderlo. Per adesso è tutto fermo. E di sicuro non vendiamo Frattesi e gli altri giocatori più importanti. Frattesi e Traorè piacciono in Premier, spesso vengono a seguirli osservatori di squadre inglesi. Abbiamo fatto un’indagine di mercato dalla quale risulta che il Sassuolo ha una bella riconoscibilità all’estero".