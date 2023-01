Antonio Satriano, attaccante classe 2003, lascia la Roma per volare in Olanda, all'Heracles. Dopo essere arrivato dal Crotone, ha giocato per anni nelle formazioni giovanili giallorosse. L'accordo è stato concluso, le firme apposte e ora Satriano si legherà al club olandese per i prossimi 4 anni e mezzo.

(tmw.com)

