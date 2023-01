Calciomercato Roma: Aouar in caso di cessione di Zaniolo, già svolte delle pre visite mediche

Il post Nicolò Zaniolo, in caso di cessione del numero 22 giallorosso, potrebbe essere Houssem Aouar. Secondo quanto riportato da Ilario Di Giovambattista di Radio Radio, infatti, il centrocampista francese ha dato la sua parola al general manager della Roma, Tiago Pinto, e avrebbe anche svolto delle pre visite mediche in gran segreto. Sul calciatore del Lione, il cui contratto con i transalpini scadrà a giugno, c'è però la concorrenza di altri club.

La #AsRoma è già al dopo #Zaniolo. Come scritto settimane fa per la nostra redazione #Aouar il centrocampista il scadenza con il #Lione ha dato una parola a #Pinto. Ci sarebbero state delle pre visite mediche in gran segreto occorre fare presto, c'è concorrenza. @enricocamelio

— Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) January 20, 2023