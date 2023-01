Rick Karsdorp attende di conoscere il suo futuro. Il terzino destro è stato messo in vendita dalla Roma, che però è disposta a cederlo solamente a titolo definitivo. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Sky Calciomercato - L'Originale', la società giallorossa non ha ancora ricevuto offerte congrue alla valutazione dell'olandese. Al momento quindi Karsdorp resterebbe alla Roma.

(Sky Sport)