Calciomercato Roma: accordo tra Torino e Shomurodov, si cerca l'intesa tra i club

In questa finestra di calciomercato il General Manager giallorosso Tiago Pinto è al lavoro per cercare una sistemazione ai giocatori che hanno trovato meno spazio con José Mourinho. Tra i giocatori in uscita c'è anche Eldor Shomurodov che, secondo le informazioni del giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, ha trovato un accordo con il Torino ma si tratta per un'intesa totale tra i due club. Matias Vina, invece, è stato richiesto dal Betis: in corso i contatti tra le parti ma l'offerta degli spagnoli per ora è ritenuta bassa. Chi cambierà maglia sarà anche Gonzalo Villar che, dopo una parte di stagione alla Sampdoria, andrà in prestito con diritto di riscatto al Getafe.

Anche Rick Karsdorp, dopo la situazione che l'ha coinvolto nel post Sassuolo-Roma e gli sviluppi successivi, è in partenza: il Monza ha chiesto l'olandese in prestito con obbligo di riscatto, ma il nodo è l'ingaggio alto del giocatore.