Radja Nainggolan riabbraccerà Daniele De Rossi. Come riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il 'Ninja' è pronto a diventare un nuovo calciatore della Spal, attualmente allenata dall'ex numero 16 della Roma. Il calciatore belga arriverà a Ferrara nella giornata di lunedì e svolgerà le visite di mediche. Nainggolan firmerà un contratto di 5 mesi con rinnovo in caso di promozione in Serie A.

