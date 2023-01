Calciomercato: l'Elche svincola Pastore. Ora l'ex giallorosso potrebbe tornare in Sud America

Nell'agosto del 2021 Javier Pastore aveva rescisso il contratto con la Roma e si era accasato all'Elche, in Liga. Oggi, il trequartista argentino 33enne, è di nuovo libero: la squadra spagnola, attualmente ultima in classifica, ha risolto l'accordo col Flaco che torna ad essere svincolato dopo aver disputato appena 4 minuti in questa stagione. Per lui ci sono offerte esotiche, dalla Mls al Qatar passando per il Sud America.