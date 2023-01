Accostato anche alla Roma, Jakub Kiwior è vicino a lasciare la Serie A per approdare in Premier League: secondo le informazioni del portale dell'esperto di calciomercato, il difensore polacco classe 2000 si trasferirà dallo Spezia all'Arsenal di Arteta per 25 milioni di euro più bonus. Inoltre, tra domani e domenica raggiungerà Londra per effettuare le visite mediche prima della firma sul contratto.

(gianlucadimarzio.com)

