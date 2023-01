Calciomercato, dalla Francia: il PSG si fionda su Ziyech, trattativa in fase avanzata

Il futuro di Hakim Ziyech sembra essere lontano dal Chelsea e il classe '93 potrebbe cambiare squadra già a gennaio. Secondo quanto riportato dall'edizione online del quotidiano francese, l'esterno marocchino, accostato anche alla Roma come eventuale sostituto di Nicolò Zaniolo, interessa fortemente al PSG. I contatti tra le parti sono frequenti e la trattativa è in fase avanzata. Sul ventinovenne c'è anche il Manchester United, ma la sua priorità rimane il club parigino. Al momento le società non hanno ancora trovato l'intesa definitiva.

(lequipe.fr)

