Calciomercato: il Bournemouth vira su Traoré dopo il rifiuto di Zaniolo, affare in chiusura

Il Bournemouth continua a guardare in Serie A. Dopo aver incassato il 'no' di Nicolò Zaniolo, il club inglese ha virato su Hamed Junior Traoré del Sassuolo. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato, le 'Cherries' sono vicine all'accordo con i neroverdi per una cifra intorno ai 30 milioni di euro (bonus compresi) per assicurarsi il classe 2000. Il Bournemouth aveva trovato l'intesa con la Roma per Zaniolo (acquisto a titolo definitivo per 30 milioni più bonus e il 10% sulla futura rivendita), ma il numero 22 ha rifiutato la destinazione.